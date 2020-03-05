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Espreso.tvОбществоСША и Израиль отменили военные учения из-за коронавируса

США и Израиль отменили военные учения из-за коронавируса


фото: reuters
Командование вооруженных сил США в Европе и вооруженные силы Израиля отменили учения Juniper Cobra 20 из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на штаб-квартиру USEUCOM в Штутгарте.

"Решение основано на последних рекомендациях израильского министерства здравоохранения относительно Covid-19 и является мерой для обеспечения здоровья и безопасности всех участников", - отметили в командовании.

Комбинированные маневры по противоракетной обороне Juniper Cobra 20 должны были пройти с 4 до 13 марта. Они проводятся в Израиле каждые два года с 2001 года и являются частью программы учебного цикла, направленной на улучшение совместимости оборонных систем США и Израиля и обеспечения стабильности в регионе. Участие в учениях с американской стороны должны были принять около 2500 солдат, с израильской - примерно 1000.

Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом COVID-19 во всем мире приблизилось к 95 тысячам. Более 3 тысяч человек умерли.

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