США и Израиль отменили военные учения из-за коронавируса
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на штаб-квартиру USEUCOM в Штутгарте.
"Решение основано на последних рекомендациях израильского министерства здравоохранения относительно Covid-19 и является мерой для обеспечения здоровья и безопасности всех участников", - отметили в командовании.
Комбинированные маневры по противоракетной обороне Juniper Cobra 20 должны были пройти с 4 до 13 марта. Они проводятся в Израиле каждые два года с 2001 года и являются частью программы учебного цикла, направленной на улучшение совместимости оборонных систем США и Израиля и обеспечения стабильности в регионе. Участие в учениях с американской стороны должны были принять около 2500 солдат, с израильской - примерно 1000.
Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом COVID-19 во всем мире приблизилось к 95 тысячам. Более 3 тысяч человек умерли.
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