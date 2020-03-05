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Espreso.tvОбществоСША отреагировали на назначение нового правительства Украины

США отреагировали на назначение нового правительства Украины


фото: 24tv
Посольство Соединенных Штатов в Украине поздравило новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля с назначением на должность

Об этом сообщает Twitter посольства.

Также в представительстве добавили, что надеются на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров.

Кроме того, в посольстве Соединенных Штатов поблагодарили бывшего премьера Алексея Гончарука за продуктивное сотрудничество в течение последних 6 месяцев.

"Мы поздравляем премьер-министра Шмыгаля с назначением на эту должность и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров. Мы благодарим Алексея Гончарука и его команду за продуктивное сотрудничество в течение последних 6 месяцев для поддержки партнерства Украины США", - говорится в сообщении.

  • Напомним, в среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. В правительстве Алексея Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий.
 

 

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