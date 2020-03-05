США отреагировали на назначение нового правительства Украины
Об этом сообщает Twitter посольства.
Также в представительстве добавили, что надеются на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров.
Кроме того, в посольстве Соединенных Штатов поблагодарили бывшего премьера Алексея Гончарука за продуктивное сотрудничество в течение последних 6 месяцев.
"Мы поздравляем премьер-министра Шмыгаля с назначением на эту должность и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров. Мы благодарим Алексея Гончарука и его команду за продуктивное сотрудничество в течение последних 6 месяцев для поддержки партнерства Украины США", - говорится в сообщении.
Мы приветствуем Премьер-министра шныряли с назначением на эту должность и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету Министров. Мы благодарим Алексею Гончарук и его команде за продуктивное сотрудничество в течение последних 6 месяцев для поддержки # ПартнерствоУкраинаСША- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 5, 2020
- Напомним, в среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. В правительстве Алексея Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-