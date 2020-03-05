США отреагировали на назначение нового правительства Украины

5 марта, 2020, 16:58

Посольство Соединенных Штатов в Украине поздравило новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля с назначением на должность

Об этом сообщает Twitter посольства.

Также в представительстве добавили, что надеются на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров.

Кроме того, в посольстве Соединенных Штатов поблагодарили бывшего премьера Алексея Гончарука за продуктивное сотрудничество в течение последних 6 месяцев.

"Мы поздравляем премьер-министра Шмыгаля с назначением на эту должность и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету министров. Мы благодарим Алексея Гончарука и его команду за продуктивное сотрудничество в течение последних 6 месяцев для поддержки партнерства Украины США", - говорится в сообщении.

Мы приветствуем Премьер-министра шныряли с назначением на эту должность и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету Министров. Мы благодарим Алексею Гончарук и его команде за продуктивное сотрудничество в течение последних 6 месяцев для поддержки # ПартнерствоУкраинаСША - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 5, 2020