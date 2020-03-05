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Espreso.tvОбществоСовет ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого, - СМИ

Совет ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого, - СМИ

Совет Европейского Союза 5 марта сняла санкции с двух высокопоставленных чиновников времена президентства Виктора Януковича и продолжила ограничения против десяти человек

Как сообщает ЕП , об этом говорится в обнародованном Советом ЕС сообщении.

"Сегодня Рада решила продлить еще на один год до 6 марта 2021 действующее замораживания активов, направленное против 10 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины. Ограничительные меры по двух лиц не продолжены ", - говорится в сообщении.

Это решение вступит в силу завтра, 6 марта, после опубликования в Официальном журнале ЕС.

С кого именно сняты ограничения, официально не сообщается.

Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк информировал , что речь идет про экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

 

 

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