Совет ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого, - СМИ
Как сообщает ЕП , об этом говорится в обнародованном Советом ЕС сообщении.
"Сегодня Рада решила продлить еще на один год до 6 марта 2021 действующее замораживания активов, направленное против 10 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины. Ограничительные меры по двух лиц не продолжены ", - говорится в сообщении.
Это решение вступит в силу завтра, 6 марта, после опубликования в Официальном журнале ЕС.
С кого именно сняты ограничения, официально не сообщается.
Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк информировал , что речь идет про экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.
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