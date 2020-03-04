В ЕС хотят снять санкции с Азарова и Ставицкого, - журналист

4 марта, 2020, 11:13

Послы ЕС приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ, но исключили из санкционного списка экс-премьера Николая Азарова и экс-министра Эдуарда Ставицкого

Об этом сообщил в Twitter брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Послы ЕС 4 марта приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма, но исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Журналист отметил, что послы ЕС продолжили визовый запрет и замораживание активов против 175 россиян и сепаратистов и 44 организаций на шесть месяцев за нарушение территориальной целостности Украины. По его словам, 12 марта продление санкций должно быть подтверждено министрами.