В ЕС хотят снять санкции с Азарова и Ставицкого, - журналист
Об этом сообщил в Twitter брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Послы ЕС 4 марта приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма, но исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.
Журналист отметил, что послы ЕС продолжили визовый запрет и замораживание активов против 175 россиян и сепаратистов и 44 организаций на шесть месяцев за нарушение территориальной целостности Украины. По его словам, 12 марта продление санкций должно быть подтверждено министрами.
EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea .- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020
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