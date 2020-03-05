Шаг к личному контролю над телерадиопространством, - Вятрович об увольнении Зеленским членов Нацсовета
Об этом он написал в Facebook.
Зеленский досрочно уволил с должностей всех 4 назначенных по президентской квоте членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Нацсовет - это главный орган, который выдает и продлевает лицензии телеканалам и радиостанциям и вообще регулирует украинское телерадиопространство, в целом в нем 8 членов - 4 от президента и 4 от Верховной Рады.
"Зеленский не только заменил "новые лица" в своем правительстве старыми кадрами режима Януковича, но и сделал еще один шаг к установлению личного контроля над телерадиопространством", - написал нардеп.
Вятрович заметил, что изгнав всех 4 своих представителей за якобы "неудовлетворительную работу", Зеленский тут же снова назначил 2 из этих 4 "неудовлетворительных" - Валентина Коваля и Юрия Зиневича членами Нацсовета.
"Вся эта операция делалась только для того, чтобы выбросить из Нацсовета Сергея Костинского и Ульяну Фещук, которые стояли на позициях защиты украинского информационного пространства. Очевидно, что все кадровые чистки, которые Зеленский устраивает и в правительстве, и в правоохранительных органах, и в Нацсовете, направлены на усиление авторитарного режима Зеленского и разворот Украины на промосковский курс", - считает Вятрович.
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