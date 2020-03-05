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Espreso.tvОбществоРябошапка стал жертвой дракона, которого породил и вырастил, - Княжицкий

Рябошапка стал жертвой дракона, которого породил и вырастил, - Княжицкий

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка стал жертвой пророссийских сил, которые считали его слишком прозападным

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Рябошапка стал жертвой дракона, которого породил и вырастил. Не первый и не последний. Пытался выполнять прихоти власти и сохранять профессиональную честь. А это невозможно. Но политически он стал жертвой пророссийских сил, которые считали его слишком прозападным. И каждый, кто голосовал за его отставку, идеологически или за подачки, подыграл агрессору", - написал Княжицкий.

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