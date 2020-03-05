Рябошапка стал жертвой дракона, которого породил и вырастил, - Княжицкий
5 марта, 2020, 20:23
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка стал жертвой пророссийских сил, которые считали его слишком прозападным
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.
"Рябошапка стал жертвой дракона, которого породил и вырастил. Не первый и не последний. Пытался выполнять прихоти власти и сохранять профессиональную честь. А это невозможно. Но политически он стал жертвой пророссийских сил, которые считали его слишком прозападным. И каждый, кто голосовал за его отставку, идеологически или за подачки, подыграл агрессору", - написал Княжицкий.
- 5 марта Верховная Рада проголосовала за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. "За" соответствующее постановление отдали свои голоса 263 народных избранника.
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