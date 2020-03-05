Россия активно наращивает военное присутствие в Сирии, - Reuters
Об этом пишет Reuters .
Встреча сторон должна состояться 5 марта, в четверг, в Москве после того, как в сирийской провинции Идлиб обострилась ситуация. С одной стороны - войска президента Сирии Башара Асада и русская армия, его действия поддерживает, а с другой - турецкие войска.
Как передает агентство Reuters, анализируя данные движения судов в районе пролива Босфор, а также данные авиационной статистики, Россия наращивает морские и воздушные поставки в Сирию с 28 февраля. Это означает, что военный контингент РФ начал расти на следующий день после сирийского авиаудара и гибели десятков турецких военных.
За шесть дней Москва направила через Босфор пять своих кораблей, хотя официально было известно лишь о двух судна.
Ранее сообщалось, что 3 марта турецкий авиация сбила в зоне деэскалации в провинции Идлиб L-39 режима Асада, которого поддерживает РФ.
На следующий день турецкий беспилотник уничтожил в Сирии российский ЗРК "Панцирь-С1".
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