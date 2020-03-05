Россия активно наращивает военное присутствие в Сирии, - Reuters

5 марта, 2020, 10:26

Россия в Сирии спешно наращивает свое военное группировки перед переговорами президентов РФ и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана

Об этом пишет Reuters .

Встреча сторон должна состояться 5 марта, в четверг, в Москве после того, как в сирийской провинции Идлиб обострилась ситуация. С одной стороны - войска президента Сирии Башара Асада и русская армия, его действия поддерживает, а с другой - турецкие войска.

Как передает агентство Reuters, анализируя данные движения судов в районе пролива Босфор, а также данные авиационной статистики, Россия наращивает морские и воздушные поставки в Сирию с 28 февраля. Это означает, что военный контингент РФ начал расти на следующий день после сирийского авиаудара и гибели десятков турецких военных.

За шесть дней Москва направила через Босфор пять своих кораблей, хотя официально было известно лишь о двух судна.

Ранее сообщалось, что 3 марта турецкий авиация сбила в зоне деэскалации в провинции Идлиб L-39 режима Асада, которого поддерживает РФ.

На следующий день турецкий беспилотник уничтожил в Сирии российский ЗРК "Панцирь-С1".