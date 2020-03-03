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Espreso.tvОбществоТурция сбила еще один самолет сил Асада в Сирии

Турция сбила еще один самолет сил Асада в Сирии

В рамках операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии армией Турции был сбит самолет L-39 сил режима Башара Асада

Об этом сообщает Министерство обороны Турции .

В конце февраля Турцяи объявила о проведении в Идлибськои зоне деэскалации операции "Весенний щит".

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Операция была начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, в результате которого погибли 36 военнослужащих.

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