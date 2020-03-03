Турция сбила еще один самолет сил Асада в Сирии
3 марта, 2020, 12:27
В рамках операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии армией Турции был сбит самолет L-39 сил режима Башара Асада
Об этом сообщает Министерство обороны Турции .
В конце февраля Турцяи объявила о проведении в Идлибськои зоне деэскалации операции "Весенний щит".
Читайте также: Турция впервые в истории использовал "рои беспилотников" в Сирии - Bloomberg
Операция была начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, в результате которого погибли 36 военнослужащих.
Читайте также: Появилось видео турецкого авиаудара по колонне войск Асада
- Напомним, 1 марта Министерство обороны Турции заявил, что в Сирии сбили два бомбардировщика Су-24 .
- В тот же день турецкая армия уничтожила военный аэродром в Алеппо , из которого авиация сил Башара Асада наносила воздушных ударов.
- Позже Россия заявила, что " не может гарантировать" безопасность турецкой авиации в Сирии.
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
Читайте также
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?