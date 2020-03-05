"Слуга народа" предложила Шмыгалю оставить Дубилета в Кабмине

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после заседания фракции, передает УНИАН.

"Это позиция многих депутатов, и я ее разделяю... но Дубилет занимался очень важной историей - реформами реальными, практическими, которые каждый человек на себе чувствовал", - добавил Корниенко.

Корниенко добавил, что на заседании фракции прозвучало предложение "сохранить в правительстве господина Дубилета, то есть определить ему какую-то особую роль или должность".

По его словам, премьер-министр ответил, что "подумает по этому поводу."