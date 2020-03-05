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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" предложила Шмыгалю оставить Дубилета в Кабмине

"Слуга народа" предложила Шмыгалю оставить Дубилета в Кабмине

Дмитрий Дубилет
фото: Getty Images
Фракция "Слуга народа" предложила премьер-министру Украины сохранить экс-министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета в составе правительства

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после заседания фракции, передает УНИАН.

"Это позиция многих депутатов, и я ее разделяю... но Дубилет занимался очень важной историей - реформами реальными, практическими, которые каждый человек на себе чувствовал", - добавил Корниенко.

Корниенко добавил, что на заседании фракции прозвучало предложение "сохранить в правительстве господина Дубилета, то есть определить ему какую-то особую роль или должность".

По его словам, премьер-министр ответил, что "подумает по этому поводу."

  • Дубилет заявил, что есть незавершенные проекты, которые он начал в правительстве, поэтому планирует еще обсудить формат своей дальнейшей работы.
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