"Ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов", - Дубилет рассчитывает на дальнейшую работу в правительстве

5 марта, 2020, 11:41

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что имеет незавершенные проекты, которые начал в правительстве, поэтому планирует еще обсудить формат своей дальнейшей работы

Об этом он написал в Telegram .

"Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу ", - отметил Дубилет.

Отметим, что вместо Дубилета в новом правительстве назначили Олега Немчинова.