"Ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов", - Дубилет рассчитывает на дальнейшую работу в правительстве
5 марта, 2020, 11:41
Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что имеет незавершенные проекты, которые начал в правительстве, поэтому планирует еще обсудить формат своей дальнейшей работы
Об этом он написал в Telegram .
"Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу ", - отметил Дубилет.
Отметим, что вместо Дубилета в новом правительстве назначили Олега Немчинова.
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