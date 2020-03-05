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Espreso.tvОбщество"Ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов", - Дубилет рассчитывает на дальнейшую работу в правительстве

"Ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов", - Дубилет рассчитывает на дальнейшую работу в правительстве


фото: proman.ua
Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что имеет незавершенные проекты, которые начал в правительстве, поэтому планирует еще обсудить формат своей дальнейшей работы

Об этом он написал в Telegram .

"Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу ", - отметил Дубилет.

Отметим, что вместо Дубилета в новом правительстве назначили Олега Немчинова.

 

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