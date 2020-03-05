"Динамо" продлило контракт с форвардом Русиным на 5 лет
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Новое соглашение с форвардом, который является воспитанником львовского футбола, рассчитано на пять лет - до 28 февраля 2025 года.
Русин перешел в "Динамо" в 2015 году. За киевскую команду дебютировал в выездном поединке группового этапа Лиги Европы-2017/2018 против албанского "Скендербеу" (2:3), в котором отметился мячом.
Всего за "Динамо" он провел 29 матчей и забил 7 голов.
"Хочу поблагодарить, в первую очередь, Бога за то, что он дал мне шанс остаться в киевском "Динамо" и продлить контракт на пять лет с такой великой командой", - сказал после подписания контракта нападающий.
21 летний Назарий Русин также выступал в аренде за "Зарю", является игроком молодежной сборной Украины.
- В декабря 2019 года стало известно, что Назарий Русин, который полгода выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", возвращается в "Динамо".
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