"Динамо" продлило контракт с форвардом Русиным на 5 лет

5 марта, 2020, 16:34

Киевское "Динамо" заключило новый пятилетний контракт с нападающим Назарием Русиным

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Новое соглашение с форвардом, который является воспитанником львовского футбола, рассчитано на пять лет - до 28 февраля 2025 года.

Русин перешел в "Динамо" в 2015 году. За киевскую команду дебютировал в выездном поединке группового этапа Лиги Европы-2017/2018 против албанского "Скендербеу" (2:3), в котором отметился мячом.

Всего за "Динамо" он провел 29 матчей и забил 7 голов.

"Хочу поблагодарить, в первую очередь, Бога за то, что он дал мне шанс остаться в киевском "Динамо" и продлить контракт на пять лет с такой великой командой", - сказал после подписания контракта нападающий.

21 летний Назарий Русин также выступал в аренде за "Зарю", является игроком молодежной сборной Украины.