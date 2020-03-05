По инициативе Литвы в ЕС создадут Кибернетические силы быстрого реагирования

5 марта, 2020, 13:57

Европейский Союз создает Кибернетические силы ЕС быстрого реагирования, в состав которых вошли представители 6 государств

Инициатором их создания стала Литва, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Литвы .

Сообщается, что 6 европейских стран, а именно: Литва, Эстония, Хорватия, Польша, Нидерланды и Румыния, объединили усилия по борьбе с киберугрозами в создании совместных международных возможностей быстрого реагирования.

"Отныне международная команда быстрого реагирования будет находиться в режиме ожидания на нескольких физических сайтах и готова немедленно отреагировать на кибератаки в случае ее возникновения", - говорится в сообщении.

Документ юридически разрешает работу таких групп в юрисдикциях разных стран, определяет механизм работы CRRT, правовой статус, роли и процедуры. Созданные гражданскими и военными экспертами, CRRT присоединятся к нейтрализации и расследования опасных киберинцидентив практически или, при необходимости, физически.

С инициативой создания таких сил Литва выступила в 2017 году, в прошлом году состоялись первые учения, а с начала этого года уже несет дежурство международная команда из литовцев, голландцев, поляков и румын.

Напомним, недавно Грузия заявила о масштабной кибератаке Вооруженных сил РФ.

А летом прошлого года х Акер сломали компьютерные системы агентства, обслуживающего коммуникации Белого дома и личные линии связи Трампа.