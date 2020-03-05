Обмен пленными: Украина хочет забрать около 200 человек, - Данилов

5 марта, 2020, 13:51

Украина имеет списки на обмен пленными

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и охраны Алексей Данилов в Украинском радио

Отвечая на вопрос, когда состоится обмен и есть ли списки, Данилов сказал: "Списки на обмен есть, он постоянно согласовывается, есть отдельная группа, которая этим вопросом занимается. У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек ".