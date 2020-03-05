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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: Украина хочет забрать около 200 человек, - Данилов

Обмен пленными: Украина хочет забрать около 200 человек, - Данилов


фото: reuters
Украина имеет списки на обмен пленными

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и охраны Алексей Данилов в Украинском радио

Отвечая на вопрос, когда состоится обмен и есть ли списки, Данилов сказал: "Списки на обмен есть, он постоянно согласовывается, есть отдельная группа, которая этим вопросом занимается. У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек ".

  • Журналист "Радио Свобода" и бывший узник "ДНР" Станислав Асеев сообщил, что ему перечислили 100 тыс. грн материальной помощи после обмена пленными с ОРДЛО.
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