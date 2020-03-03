 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОсвобожденным из плена украинцам начали поступать выплаты по 100 тыс

Освобожденным из плена украинцам начали поступать выплаты по 100 тыс

Журналист "Радио Свобода" и бывший узник "ДНР" Станислав Асеев сообщил, что ему перечислили 100 тыс. грн материальной помощи

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Перечислили 100 тысяч. Другим ребятам тоже стали приходить деньги. Спасибо, людям наконец-то станет легче", - написал Асеев.

  • Ранее украинский журналист Юрий Бутусов заявлял, что ни один из освобожденных два месяца назад украинских пленных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. грн.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать