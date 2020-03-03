Освобожденным из плена украинцам начали поступать выплаты по 100 тыс
3 марта, 2020, 20:19
Журналист "Радио Свобода" и бывший узник "ДНР" Станислав Асеев сообщил, что ему перечислили 100 тыс. грн материальной помощи
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Перечислили 100 тысяч. Другим ребятам тоже стали приходить деньги. Спасибо, людям наконец-то станет легче", - написал Асеев.
- Ранее украинский журналист Юрий Бутусов заявлял, что ни один из освобожденных два месяца назад украинских пленных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. грн.
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