Нардеп "слуга" Ионушас прокомментировал свое возможное назначение генпрокурором
Об этом сам Ионушас рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг утром, сообщает Укринформ .
"Согласно Конституции Украины президент вносит представление. На сегодня представление не внесены. Поэтому я хотел бы только отметить, что указанные вопросы поднимались на фракции, это не секрет", - сказал депутат.
Ионушас добавил, что вопрос возможного назначения его на должность генпрокурора на заседании фракции "Слуга народа" нарушил один из народных депутатов. При этом он отказался назвать фамилию этого депутата.
Ионушас добавил, что не владеет информацией, какие еще кандидатуры обсуждаются на пост генпрокурора.
"Мне кажется, что этот вопрос исключительно за президентом Владимиром Александровичем Зеленским. И сейчас говорить об этом несколько рано, потому что на сегодня, еще раз подчеркиваю, у нас есть генеральный прокурор Рябошапка Руслан Георгиевич", - сказал Ионушас.
Он также отметил, что в случае освобождения Рябошапки функции генпрокурора будет выполнять один из его заместителей.
- В четверг, 5 марта, состоится внеочередное заседание Рады, где рассмотрят вопрос недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-