Нардеп "слуга" Ионушас прокомментировал свое возможное назначение генпрокурором

5 марта, 2020, 10:59

Представления президента на назначение генеральным прокурором народного депутата от фракции "Слуга народа", заместителя председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса нет, но его кандидатура на эту должность обсуждалась на заседании фракции

Об этом сам Ионушас рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг утром, сообщает Укринформ .

"Согласно Конституции Украины президент вносит представление. На сегодня представление не внесены. Поэтому я хотел бы только отметить, что указанные вопросы поднимались на фракции, это не секрет", - сказал депутат.

Ионушас добавил, что вопрос возможного назначения его на должность генпрокурора на заседании фракции "Слуга народа" нарушил один из народных депутатов. При этом он отказался назвать фамилию этого депутата.

Ионушас добавил, что не владеет информацией, какие еще кандидатуры обсуждаются на пост генпрокурора.

"Мне кажется, что этот вопрос исключительно за президентом Владимиром Александровичем Зеленским. И сейчас говорить об этом несколько рано, потому что на сегодня, еще раз подчеркиваю, у нас есть генеральный прокурор Рябошапка Руслан Георгиевич", - сказал Ионушас.

Он также отметил, что в случае освобождения Рябошапки функции генпрокурора будет выполнять один из его заместителей.