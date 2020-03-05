Национальное собрание Франции утвердило резонансную пенсионную реформу, которая привела многомесячные массовые протесты

5 марта, 2020, 11:07

Во Франции Национальное собрание (нижняя палата парламента) приняло спорный законопроект о пенсионной реформе, из-за которого по всей стране уже несколько месяцев продолжаются массовые протесты

Как сообщает DW , перед этим нижняя палата провалила два голосования о вотуме недоверия правительству Эдуара Филиппа.

Сам Филипп после голосования за пенсионную реформу заявил, что дальше он поступит в Сенат.

Протесты против пенсионной реформы во Франции не утихают с начала декабря 2019 года. Профсоюзы намерены проводить их до тех пор, пока президент Эммануэль Макрона не отзовет свой проект закона.

Среди главных причин недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для 42 категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст получения выплат в полном размере (сейчас при надлежащей выслуге он составляет 62 года).

Впрочем, в середине января премьер-министр страны Эдуард Филипп заявил, что от последнего пункта власть временно готова отказаться.

Напомним, во Франции с 5 декабря продолжается общенациональная забастовка против правительственной пенсионной реформы. Законодательные изменения в этой сфере предусматривают фактическое повышение пенсионного возраста с 62-х до 64 лет, а также отмена льгот с раннего возраста выхода на пенсию.