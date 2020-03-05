Национальное собрание Франции утвердило резонансную пенсионную реформу, которая привела многомесячные массовые протесты
Как сообщает DW , перед этим нижняя палата провалила два голосования о вотуме недоверия правительству Эдуара Филиппа.
Сам Филипп после голосования за пенсионную реформу заявил, что дальше он поступит в Сенат.
Протесты против пенсионной реформы во Франции не утихают с начала декабря 2019 года. Профсоюзы намерены проводить их до тех пор, пока президент Эммануэль Макрона не отзовет свой проект закона.
Среди главных причин недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для 42 категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст получения выплат в полном размере (сейчас при надлежащей выслуге он составляет 62 года).
Впрочем, в середине января премьер-министр страны Эдуард Филипп заявил, что от последнего пункта власть временно готова отказаться.
Напомним, во Франции с 5 декабря продолжается общенациональная забастовка против правительственной пенсионной реформы. Законодательные изменения в этой сфере предусматривают фактическое повышение пенсионного возраста с 62-х до 64 лет, а также отмена льгот с раннего возраста выхода на пенсию.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-