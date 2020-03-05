Мы видим союз Зеленского и Медведчука по увольнению Рябошапки, - Гончаренко

5 марта, 2020, 21:07

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко прокомментировал отставку генпрокурора Руслана Рябошапки

Об этом он рассказал в эфире программы "Говорит большой Львов", передает Еспресо.TV.

"Новая широкая коалиция "Слуги народа" и "ОПЗЖ". Свои голоса отдали 189 "слуг народа". То есть, треть фракции "Слуги народа" не отдала свои голоса. Недостающие голоса были подобраны за счет тех так называемых депутатских групп и самое главное - фракцией "ОПЗЖ", которая проголосовала почти в полном составе. Мы видим союз Зеленского и Медведчука по увольнению Рябошапки. Я думаю, что это является чрезвычайно показательным и чрезвычайно опасным. То же мы увидела вчера, когда Зеленский вспомнил о субъектности Украины. Я это полностью поддерживаю, субъектность должна быть, но когда одновременно он фактически рвет отношения с Западом, тогда извините, на кого мы будем опираться? У Украины, если посмотреть на карту мира, не так много уже вариантов. Если мы не работаем вместе с Западом, то у нас остается только Восток", - сказал Гончаренко.

Также нардеп прокомментировал разговор с президентом Владимиром Зеленским во время заседания об отставке экс-премьера Алексея Гончарука.

"Я думал, что он хочет поблагодарить меня за мое выступление. А на самом деле он сказал мне следующее: "Не надо переходить на личности со мной". На что я ему сказал: Я на личности не переходил, а ему не надо обманывать людей. И на этом наш не очень длинный диалог завершился", - рассказал Гончаренко.