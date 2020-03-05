МВФ предоставит пострадавшим от коронавируса странам $50 млрд
5 марта, 2020, 16:36
Международный валютный фонд выделил $50 млрд для помощи странам, пострадавшим от коронавируса
Об этом сообщает ВВС.
В фонде заявили, что выделенные средства пойдут на помощь бедным странам и странам со средним уровнем дохода со слабыми системами здравоохранения.
В МВФ считают, что распространение коронавируса свело на нет ожидания более значительного экономического роста в этом году и приведет к тому, что глобальный прирост производства в 2020 году достигнет медленного темпа после финансового кризиса 2008 года.
- Напомним, управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что трудно предсказать, насколько масштабными будут последствия.
- Она также отказалась предполагать, может ли усиливающийся кризис в области здравоохранения подтолкнуть мировую экономику к рецессии.
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