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Espreso.tvОбществоМВФ предоставит пострадавшим от коронавируса странам $50 млрд

МВФ предоставит пострадавшим от коронавируса странам $50 млрд


фото: reuters
Международный валютный фонд выделил $50 млрд для помощи странам, пострадавшим от коронавируса

Об этом сообщает ВВС.

В фонде заявили, что выделенные средства пойдут на помощь бедным странам и странам со средним уровнем дохода со слабыми системами здравоохранения.

В МВФ считают, что распространение коронавируса свело на нет ожидания более значительного экономического роста в этом году и приведет к тому, что глобальный прирост производства в 2020 году достигнет медленного темпа после финансового кризиса 2008 года.

 

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