МВФ предоставит пострадавшим от коронавируса странам $50 млрд

5 марта, 2020, 16:36

Международный валютный фонд выделил $50 млрд для помощи странам, пострадавшим от коронавируса

Об этом сообщает ВВС.

В фонде заявили, что выделенные средства пойдут на помощь бедным странам и странам со средним уровнем дохода со слабыми системами здравоохранения.

В МВФ считают, что распространение коронавируса свело на нет ожидания более значительного экономического роста в этом году и приведет к тому, что глобальный прирост производства в 2020 году достигнет медленного темпа после финансового кризиса 2008 года.