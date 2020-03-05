"Кризис чиз-за коронавируса разбивает надежды на прочный экономический рост в 2020 году", - глава МВФ
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает Радио Свобода .
МВФ считает, что уровень экономического роста будет ниже 2,9%, которые удалось достичь в 2019 году, и упадет до 0,7%. Последний раз такие показатели были в 2009 году.
"Глобальный рост в 2020 году упадет ниже уровня прошлого года, но как низко и как долго это будет - пока предсказать сложно", - заявила Георгиева.
Она отказалась сказать, сможет ли кризис из-за коронавируса подтолкнуть мир к рецессии.
Ранее МВФ спрогнозировал, что мировой экономический рост в 2020 году составит 3,3%.
Международный валютный фонд готовится предоставить $ 50 млрд на поддержку бедных стран и стран со средним уровнем дохода, где есть слабая система здравоохранения. Еще около $ 10 млрд могут передать бедным странам на 10 лет под нулевой процент.
-
Напомним, по состоянию на четверг, 5 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3285 человек , общее количество инфицированных достигло 95416 человек 53278 человек выздоровели после заражения коронавируса.
-
В Украине подтвердили первый случай заражения коронавируса Covid-19 3 марта.
-
Украинский правительство создало вебсайт для информирования населения о ситуации с распространением коронавируса.
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
Читайте также
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?