"Кризис чиз-за коронавируса разбивает надежды на прочный экономический рост в 2020 году", - глава МВФ

5 марта, 2020, 10:40

Показатели мирового производства будут самыми низкими со времен финансового кризиса 2008-2009 годов

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает Радио Свобода .

МВФ считает, что уровень экономического роста будет ниже 2,9%, которые удалось достичь в 2019 году, и упадет до 0,7%. Последний раз такие показатели были в 2009 году.

"Глобальный рост в 2020 году упадет ниже уровня прошлого года, но как низко и как долго это будет - пока предсказать сложно", - заявила Георгиева.

Она отказалась сказать, сможет ли кризис из-за коронавируса подтолкнуть мир к рецессии.

Ранее МВФ спрогнозировал, что мировой экономический рост в 2020 году составит 3,3%.

Международный валютный фонд готовится предоставить $ 50 млрд на поддержку бедных стран и стран со средним уровнем дохода, где есть слабая система здравоохранения. Еще около $ 10 млрд могут передать бедным странам на 10 лет под нулевой процент.