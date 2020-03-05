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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Индонезии инфицированных планируют поместить на необитаемый остров

Коронавирус: в Индонезии инфицированных планируют поместить на необитаемый остров

В Индонезии планируют разместить зараженных коронавирусом на необитаемом острове Галанг

Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил стран Хади Тьяджанто.

Остров галанга был выбран в качестве места для больницы, там сохранились несколько зданий, используемых в 1979-1996 гг. Для лагеря беженцев из Вьетнама. На острове есть доступ к чистой воде и электричеству.

Власть отметила, что больница будет карантинным центр. Ожидается, что больница сможет принять до 1 тыс. Пациентов.

По состоянию на четверг, 5 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3285 человек, общее количество инфицированных достигло 95416 человек.

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