Фьюри рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

5 марта, 2020, 10:12

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что после завершения карьеры будет заниматься боксерским залом для детей

Об этом со ссылкой на ITV сообщает iSport.ua .

По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) после завершения карьеры он планирует открыть тренировочный зал для детей.

"Сейчас я занимаюсь открытием боксерского зала. Работы в этом направлении уже ведутся полным ходом. Когда в детстве у меня была возможность прийти в зал и стать тем, кем я есть сейчас. Хочу подарить детям такую же возможность. Пока моя работа - это хобби . Но после ухода из бокса я смогу посвятить новому занятию больше времени ", - сказал Фьюри.