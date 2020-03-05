 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФьюри рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Фьюри рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры


фото: Getty Images
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что после завершения карьеры будет заниматься боксерским залом для детей

Об этом со ссылкой на ITV сообщает iSport.ua .

По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) после завершения карьеры он планирует открыть тренировочный зал для детей.

"Сейчас я занимаюсь открытием боксерского зала. Работы в этом направлении уже ведутся полным ходом. Когда в детстве у меня была возможность прийти в зал и стать тем, кем я есть сейчас. Хочу подарить детям такую же возможность. Пока моя работа - это хобби . Но после ухода из бокса я смогу посвятить новому занятию больше времени ", - сказал Фьюри.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 марта, 2020 четверг

4 марта, 2020 среда

больше новостей

5 марта, 2020 четверг

4 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать