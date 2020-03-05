Фьюри рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
5 марта, 2020, 10:12
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что после завершения карьеры будет заниматься боксерским залом для детей
Об этом со ссылкой на ITV сообщает iSport.ua .
По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) после завершения карьеры он планирует открыть тренировочный зал для детей.
"Сейчас я занимаюсь открытием боксерского зала. Работы в этом направлении уже ведутся полным ходом. Когда в детстве у меня была возможность прийти в зал и стать тем, кем я есть сейчас. Хочу подарить детям такую же возможность. Пока моя работа - это хобби . Но после ухода из бокса я смогу посвятить новому занятию больше времени ", - сказал Фьюри.
- Напомним, 4 марта Тайсон Фьюри заявил, что завершит карьеру сразу после боя с Джошуа.
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