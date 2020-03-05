10 лет: суд заочно вынес приговор главарю "казаков ЛНР"

5 марта, 2020, 17:05

Бердянский районный суд Запорожской области заочно приговорил к десяти годам заключения бывшего жителя города, главаря так называемого Свердловского казачьего полка ЛНР

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, житель Бердянска в апреле 2014 года присоединился к боевикам так называемой Луганской Народной Республики.

"Находясь в составе одного из бандформирований он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Впоследствии злоумышленник перешел к так называемому Свердловскому казачьему полку ЛНР, где продолжил противоправную деятельность и вскоре был назначен главарем этой группировки", - говорится в сообщении.

Бердянский районный суд Запорожской области заочно признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористические организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник сейчас находится в розыске.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.