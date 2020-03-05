10 лет: суд заочно вынес приговор главарю "казаков ЛНР"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, житель Бердянска в апреле 2014 года присоединился к боевикам так называемой Луганской Народной Республики.
"Находясь в составе одного из бандформирований он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Впоследствии злоумышленник перешел к так называемому Свердловскому казачьему полку ЛНР, где продолжил противоправную деятельность и вскоре был назначен главарем этой группировки", - говорится в сообщении.
Бердянский районный суд Запорожской области заочно признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористические организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник сейчас находится в розыске.
Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.
- Напомним, ранее Верховный суд подтвердил приговор стороннице "ДНР" за организацию незаконного "референдума" в Донецкой области
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