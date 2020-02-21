Верховный суд подтвердил приговор поклоннице "ДНР" за организацию незаконного "референдума" в Донецкой области

21 февраля, 2020, 09:36

Верховный суд признал справедливым приговор в отношении лица за посягательство на территориальную целостность Украины

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Суд согласился с доводами Офиса генерального прокурора и подтвердил решения судов предыдущих инстанций, которыми указанному лицу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, донетчанка, которая входила в ряды инициативной группы так называемой "ДНР", организовала работу участковой избирательной комиссии и руководила ее деятельностью по проведению незаконного референдума о выводе из-под юрисдикции Украины административно-территориальных единиц Донецкой области.