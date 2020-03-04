 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов комитета Рады, - Качура

За отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов комитета Рады, - Качура


фото: kmu.gov.ua
Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура сообщил, что комитет поддержал заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука

Об этом он написал в Telegam.

"За отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов профильного комитета. Направляем документы для принятия решения в зал", - отметил нардеп.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 марта, 2020 среда

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

4 марта, 2020 среда

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать