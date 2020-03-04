За отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов комитета Рады, - Качура
4 марта, 2020, 10:05
Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура сообщил, что комитет поддержал заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука
Об этом он написал в Telegam.
"За отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов профильного комитета. Направляем документы для принятия решения в зал", - отметил нардеп.
- Ранее Качура обнародовал заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
Читайте также
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?