В Сирии от российских бомб погибли 12 гражданских
Об этом сообщает Анадолу .
Сторонники Асада и самолеты ВКС России нанесли удары по городу Идлибу, а также по поселку Бенниш и селу Удван в районе Сехил Рудж. Большое количество мирных жителей доставлены в местные больницы.
В Управлении гражданской обороны ("Белые каски") Сирии сообщили, что в результате ракетного удара режима Асада в городе Идлиб погибли девять мирных жителей, в том числе четыре ребенка, а в ходе артиллерийского обстрела поселка Удван - два мирных жителя. Источники оппозиции сообщили, что в результате бомбардировок ВКС России в поселке Бенниш погиб один мирный житель.
Ранее сообщалось, что 3 марта в результате нападения сирийских правительственных сил в северо-западном регионе Сирии Идлиб один турецкий солдат был убит и девять ранены.
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