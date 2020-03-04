В Сирии от российских бомб погибли 12 гражданских

4 марта, 2020, 12:14

В результате атак сил режима Башара Асада и ВКС РФ в Идлибской зоне деэскалации во вторник погибли 12 мирных жителей

Об этом сообщает Анадолу .

Сторонники Асада и самолеты ВКС России нанесли удары по городу Идлибу, а также по поселку Бенниш и селу Удван в районе Сехил Рудж. Большое количество мирных жителей доставлены в местные больницы.

В Управлении гражданской обороны ("Белые каски") Сирии сообщили, что в результате ракетного удара режима Асада в городе Идлиб погибли девять мирных жителей, в том числе четыре ребенка, а в ходе артиллерийского обстрела поселка Удван - два мирных жителя. Источники оппозиции сообщили, что в результате бомбардировок ВКС России в поселке Бенниш погиб один мирный житель.

Ранее сообщалось, что 3 марта в результате нападения сирийских правительственных сил в северо-западном регионе Сирии Идлиб один турецкий солдат был убит и девять ранены.