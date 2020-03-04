В новом Кабмине еще 4 должности свободны, - СМИ
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Отметим, что сейчас вакантными остаются должности министра культуры, министра образования, министра энергетики и вице-премьер-министра по вопросам экономики.
"Новосад никто не предлагал. Таран не отказался. Отказались три кандидата: Коростелев, Жуковский и Тимофей Милованов", - отметил собеседник агентства.
По данным УП, э-декларации начали появляться на сайте НАПК в полдень 4 марта.
В частности, Шмыгаль подал декларацию в качестве кандидата на пост премьер-министра Украины, Чернышев - министра развития общин и территорий, Емец - министра здравоохранения, Немчинов - министра Кабмина.
Уманский - претендует на должность министра финансов, Таран - министра обороны, Лазебная - министра соцполитики, Коростелев - министра по оборонной промышленности, Бессараб - министра ветеранов и Гутцайт - министра молодежи и спорта.
Также подали декларации кандидатов два действующих министра: Федоров - на должность министра цифровой трансформации и Малюська - министра юстиции, которые они занимают сейчас.
По данимм источников Еспресо, в партии "Слуга народа" собирают подписи к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову для переноса заседания.
Читайте также
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
Читайте также
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-