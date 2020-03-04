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Espreso.tvОбществоОтставка правительства: "Слуга народа" собирает подписи для переноса заседания ВР

Отставка правительства: "Слуга народа" собирает подписи для переноса заседания ВР

4 марта в партии "Слуга народа" собирают подписи к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову для переноса заседания

Об этом сообщил источник Еспресо.TV в кулуарах Верховной Рады.

Источник сообщает, что на заседание франции "Слуг" приехал Денис Шмыгаль.

  • Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании во вторник вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Алексея Гончарука об отставке с должности премьер-министра Украины и назначить главой украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьер-министра развития общин и территорий.
  • СМИ сообщают, что уже четверо кандитатов на должности в новом правительстве отказались от предложения, в частности Олег Коростылев отказался от поста министра промышленного развития и оборонного комплекса. Нынешний министр экономического развития Тимофей Милованов решил не возглавлять Министерство агропромышленного комплекса. Роман Жуковский отказался от предложения стать министром экономики. А Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики.
  • На фоне отказов от должностей в новом Кабмине, главе партии "Слуга народа" Корниенко анонсировал голосование за часть министров на следующей неделе
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