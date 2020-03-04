В нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией, - Зеленский о работе Скалецкой
4 марта, 2020, 16:34
Зеленский заявил, что многие в Украине не готовы ко второму этапу медреформы, который должен начаться 1 апреля
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на заседании Верховной Рады, которое посвящено изменениям в правительстве, передает Еспресо.TV.
"Я понимаю, что руководству МЗ трудно работать с обломками медицинской системы, которые им остались в наследство. Я действительно благодарю госпожу Скалецкую за то, что осталась с людьми в Новых Санжарах. Я благодарю ее за смелость, но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медреформы на 1 апреля. Почти каждый день у нас протесты в разных медучреждениях. Люди боятся закрытия больниц, в больницах боятся увольнений", - сказал Зеленский.
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