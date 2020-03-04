В Киеве эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал: сообщили о заминировании
4 марта, 2020, 16:04
4 марта из здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве эвакуировали всех пассажиров и работников. Это произошло из-за анонимного сообщения о минировании
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Информация о заминировании поступило в 3 часа дня.
Сейчас правоохранители, взрывотехники и кинологи проверяют территорию Центрального вокзала. На время проведения проверки всех сотрудников и пассажиров из помещения эвакуировали. При этом поезда продолжают движение по графику. Посадка и высадка пассажиров проходит через прилегающие к центральному зданию подземные переходы.
- Напомним, ранее 4 марта неизвестный "заминировал" станцию метро "Дворец Спорта"
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