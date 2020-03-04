В Киеве сообщили о минировании метро "Дворец Спорта"

4 марта, 2020, 13:14

4 марта, в Киеве перекрыли входы и выходы на станции метро "Дворец Спорта" и пересадку на станцию "Площадь Льва Толстого"

Об этом сообщает " Информатор ".

Неизвестный позвонил и сообщил, что станции заминированы.

Взрывотехники обследовали помещение подземки для обнаружения подозрительных предметов.

По состоянию на 12:56 стало известно, что станцию и пересадку открыли. Подземка работает в обычном режиме.

Напомним, 27 февраля неизвестный сообщил о заминировании Кассационного суда, что находится по адресу Копыленко, 6, а также Дворца спорта, что находится на Эспланадной