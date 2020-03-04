В Киеве сообщили о минировании метро "Дворец Спорта"
4 марта, 2020, 13:14
4 марта, в Киеве перекрыли входы и выходы на станции метро "Дворец Спорта" и пересадку на станцию "Площадь Льва Толстого"
Об этом сообщает " Информатор ".
Неизвестный позвонил и сообщил, что станции заминированы.
Взрывотехники обследовали помещение подземки для обнаружения подозрительных предметов.
По состоянию на 12:56 стало известно, что станцию и пересадку открыли. Подземка работает в обычном режиме.
Напомним, 27 февраля неизвестный сообщил о заминировании Кассационного суда, что находится по адресу Копыленко, 6, а также Дворца спорта, что находится на Эспланадной
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-