 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о минировании метро "Дворец Спорта"

В Киеве сообщили о минировании метро "Дворец Спорта"


фото: Інформатор
4 марта, в Киеве перекрыли входы и выходы на станции метро "Дворец Спорта" и пересадку на станцию "Площадь Льва Толстого"

Об этом сообщает " Информатор ".

Неизвестный позвонил и сообщил, что станции заминированы.

Взрывотехники обследовали помещение подземки для обнаружения подозрительных предметов.

По состоянию на 12:56 стало известно, что станцию и пересадку открыли. Подземка работает в обычном режиме.

Напомним, 27 февраля неизвестный сообщил о заминировании Кассационного суда, что находится по адресу Копыленко, 6, а также Дворца спорта, что находится на Эспланадной

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 марта, 2020 среда

больше новостей

4 марта, 2020 среда

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать