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Espreso.tvОбществоТурция заявила о ликвидации 300 солдат Асада в Идлибе

Турция заявила о ликвидации 300 солдат Асада в Идлибе

Армия Турции сообщила, что уничтожила в сирийской провинции Идлиб 299 военных правительственных войск Сирии

Об этом сообщает NTV.

Также известно о гибели одного турецкого военнослужащего и девяти раненых.

Ранее сообщалось, что 3 марта турецкая авиация сбила в зоне деэскалации в провинции Идлиб L-39 режима Асада, которого поддерживает РФ.

На следующий день турецкий беспилотник уничтожил в Сирии российский ЗРК "Панцирь-С1".

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