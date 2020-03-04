Турция заявила о ликвидации 300 солдат Асада в Идлибе
4 марта, 2020, 18:12
Армия Турции сообщила, что уничтожила в сирийской провинции Идлиб 299 военных правительственных войск Сирии
Об этом сообщает NTV.
Также известно о гибели одного турецкого военнослужащего и девяти раненых.
Ранее сообщалось, что 3 марта турецкая авиация сбила в зоне деэскалации в провинции Идлиб L-39 режима Асада, которого поддерживает РФ.
На следующий день турецкий беспилотник уничтожил в Сирии российский ЗРК "Панцирь-С1".
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