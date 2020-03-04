Три кандидата в министры отказались от предложенных должностей, - Гончаренко

4 марта, 2020, 13:30

По словам нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко, отказались от предложенных должностей в министерствах Коростелев, Жуковский и Милованов

Об этом нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко написал на своем Telergam -канале.

Денис Шмыгаль, которого президент Владимир Зеленский предложил на пост премьер-министра, на встрече с главами фракций заявил, что Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов отказались от предложенных им должностей в его правительстве. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко на своем Telergam-канале.

Отметим, Коростелев мог стать вице-премьером по вопросам оборонной промышленности. Жуковскомe предлагали должность министра экономики, а Милованову - возглавить Минагрополитики.