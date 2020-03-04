Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет-2020
Об этом кандидат на пост премьер-министра Денис Шмыгаль рассказал во время своего выступления в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"С экономики - это обычное законное человеческое желание украинцев жить богато и достойно. Можно долго перечислять причины падения, искать крайних. Сегодня у нас нет времени на вопрос: Кто виноват? Мы должны ответить на вопрос: Что делать? Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно будет браться немедленно: недопущение экономического и бюджетного кризиса ", - сказал Шмыгаль.
Он предлагает пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части социальных выплат и пенсий.
"Есть расходы, которые мы должны уменьшить. Это касается и зарплат, и премий чиновников, в том числе и министров нового правительства, членов ряда наблюдательных советов и других чиновников. Другой срочный вопрос - погашение задолженности перед украинскими шахтерами. Мы не допустим уничтожения угольной отрасли ", - добавил Шмыгаль.
- Напомним, что Верховная Рада поддержала постановление об увольнении премьер-министра Алексея Гончарука .
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