Рябошапка не подписал подозрение Порошенко: Арахамия о "последней капли" для отставки генпрокурора

4 марта, 2020, 20:30

Глава фракции "Слуга народа" Даивд Арахамия ответил на вопрос о "последней капли" для отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Последней каплей ... очень хороший вопрос. Кажется, что это ... ну ... Нет, я не знаю. Возможно, подписание подозрения господину Порошенко, возможно, это и является последней каплей. Все готово к подписанию подозрения, но никто почему-то этого не делает. К господину Рябошапке наибольшее количество вопросов. Ко всем вопрос и всех будем спрашивать ", - сказал Арахамия.