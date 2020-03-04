 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРябошапка не подписал подозрение Порошенко: Арахамия о "последней капли" для отставки генпрокурора

Рябошапка не подписал подозрение Порошенко: Арахамия о "последней капли" для отставки генпрокурора

Глава фракции "Слуга народа" Даивд Арахамия ответил на вопрос о "последней капли" для отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Последней каплей ... очень хороший вопрос. Кажется, что это ... ну ... Нет, я не знаю. Возможно, подписание подозрения господину Порошенко, возможно, это и является последней каплей. Все готово к подписанию подозрения, но никто почему-то этого не делает. К господину Рябошапке наибольшее количество вопросов. Ко всем вопрос и всех будем спрашивать ", - сказал Арахамия.

  • Народные депутаты зарегистрировали постановление о недоверии генпрокурору.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 4 марта отправил постановление в зал парламента.
  • Рада 5 марта может собраться на спецзаседание для увольнения Рябошапки.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 марта, 2020 среда

больше новостей

4 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать