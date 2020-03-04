Рябошапка не подписал подозрение Порошенко: Арахамия о "последней капли" для отставки генпрокурора
4 марта, 2020, 20:30
Глава фракции "Слуга народа" Даивд Арахамия ответил на вопрос о "последней капли" для отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки
Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
"Последней каплей ... очень хороший вопрос. Кажется, что это ... ну ... Нет, я не знаю. Возможно, подписание подозрения господину Порошенко, возможно, это и является последней каплей. Все готово к подписанию подозрения, но никто почему-то этого не делает. К господину Рябошапке наибольшее количество вопросов. Ко всем вопрос и всех будем спрашивать ", - сказал Арахамия.
- Народные депутаты зарегистрировали постановление о недоверии генпрокурору.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 4 марта отправил постановление в зал парламента.
- Рада 5 марта может собраться на спецзаседание для увольнения Рябошапки.
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