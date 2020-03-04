"У президента нет претензий": во фракции "слуг" оценили шансы Дубилета остаться в правительстве
4 марта, 2020, 14:36
Вероятность продолжения работы Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров оценивается в 50%
Об этом НВ рассказал депутат Александр Качура со "Слуги народа".
Отмечается, что в настоящее время в Офисе президента продолжаются консультации по поводу Дубилета.
"Вчера на фракции говорилось, что вероятность того, что Дубилет останется в правительстве, 50 на 50. Сегодня это может измениться в сторону увеличения шансов", - отметил Качура, добавив, что речь идет о сугубо личном решении Дубилета покинуть правительство.
Другой собеседник во фракции рассказал, что в Офисе президента продолжаются консультации по кандидатуре Дубилета, однако ОП собирался покинуть его в составе правительства.
"У президента нет претензий к Дубилету. Его работой довольны", - отметил собеседник.
- Председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил, что голоса за увольнение премьер-министра Украины Алексея Гончарука и назначение нового состава правительства уже есть.
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