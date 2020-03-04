"У президента нет претензий": во фракции "слуг" оценили шансы Дубилета остаться в правительстве

4 марта, 2020, 14:36

Вероятность продолжения работы Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров оценивается в 50%

Об этом НВ рассказал депутат Александр Качура со "Слуги народа".

Отмечается, что в настоящее время в Офисе президента продолжаются консультации по поводу Дубилета.

"Вчера на фракции говорилось, что вероятность того, что Дубилет останется в правительстве, 50 на 50. Сегодня это может измениться в сторону увеличения шансов", - отметил Качура, добавив, что речь идет о сугубо личном решении Дубилета покинуть правительство.

Другой собеседник во фракции рассказал, что в Офисе президента продолжаются консультации по кандидатуре Дубилета, однако ОП собирался покинуть его в составе правительства.

"У президента нет претензий к Дубилету. Его работой довольны", - отметил собеседник.