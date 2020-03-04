Голоса за увольнение Гончарука и назначение нового состава правительства есть, - Корниенко

4 марта, 2020, 14:25

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил, что голоса за увольнение премьер-министра Украины Алексея Гончарука и назначение нового состава правительства уже есть

Об этом Корниенко заявил в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.

"За увольнение Гончарука есть голоса, и о назначении господина Шмыгаля, и за правительство будут", - сказал Корниенко.