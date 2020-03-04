Голоса за увольнение Гончарука и назначение нового состава правительства есть, - Корниенко
4 марта, 2020, 14:25
Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил, что голоса за увольнение премьер-министра Украины Алексея Гончарука и назначение нового состава правительства уже есть
Об этом Корниенко заявил в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.
"За увольнение Гончарука есть голоса, и о назначении господина Шмыгаля, и за правительство будут", - сказал Корниенко.
- Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, состоится голосование за отставку действующего премьера Алексея Гончарука.
- 3 марта народный депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
- Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура обнародовал заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.
- Впоследствии, по словам нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко, от предложенных должностей в новом правительстве отказались действующий министр экономики Тимофей Милованов и некоторые другие возможные кандидаты.
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