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Espreso.tvОбществоГолоса за увольнение Гончарука и назначение нового состава правительства есть, - Корниенко

Голоса за увольнение Гончарука и назначение нового состава правительства есть, - Корниенко


фото: fb
Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил, что голоса за увольнение премьер-министра Украины Алексея Гончарука и назначение нового состава правительства уже есть

Об этом Корниенко заявил в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.

"За увольнение Гончарука есть голоса, и о назначении господина Шмыгаля, и за правительство будут", - сказал Корниенко.

  • Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, состоится голосование за отставку действующего премьера Алексея Гончарука.
  • 3 марта народный депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
  • Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура обнародовал заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.
  • Впоследствии, по словам нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко, от предложенных должностей в новом правительстве отказались действующий министр экономики Тимофей Милованов и некоторые другие возможные кандидаты.
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