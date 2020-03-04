"Он очень честный человек": Гончарук о Зеленском
4 марта, 2020, 16:51
Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о своем отношении к президенту Владимиру Зеленскому
Об этом он сказал во время внеочередного пленарного заседания в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Я достаточно оптимистичен относительно нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент. Он очень порядочный человек, честный человек. За время работы с ним я не получил ни одной незаконной команды. Не было даже намеков на какую-то нечестную игру. Я не имею никаких сомнений, что курс сохранится ", - сказал Гончарук.
Он также добавил, что 6 месяцев это очень короткий срок для оценки любого правительства.
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Рада уволила Гончарука с должности премьер-министра.
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