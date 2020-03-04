Представитель ВОЗ заявил о вероятности распространения коронавируса в Украине

4 марта, 2020, 15:27

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил о вероятном увеличении инфицированных коронавирусом в Украине

Об этом он рассказал на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса, передает Еспресо.TV.

"Важно отметить, что вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине", - сообщил Хабихт.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт также отметил, что самое главное это готовность МОЗ Украины противодействовать вспышкам коронавируса.

"Суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания. По мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации и осовременивания стационаров, больниц, а также отделов неотложной помощи", - рассказал он.

Хабихт также напомнил основные меры безопасности и отметил, что большинство случаев заболевания носят легкий характер.