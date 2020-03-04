Представитель ВОЗ заявил о вероятности распространения коронавируса в Украине
Об этом он рассказал на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса, передает Еспресо.TV.
"Важно отметить, что вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине", - сообщил Хабихт.
Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт также отметил, что самое главное это готовность МОЗ Украины противодействовать вспышкам коронавируса.
"Суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания. По мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации и осовременивания стационаров, больниц, а также отделов неотложной помощи", - рассказал он.
Хабихт также напомнил основные меры безопасности и отметил, что большинство случаев заболевания носят легкий характер.
- Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом Covid-19.
- Впоследствии, жену жителя Черновцов, у которого накануне диагностировали коронавирус , перевезли в военный госпиталь.
- По состоянию на 4 марта в Украине шесть человек проверяют на коронавирус .
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