Обладатель Кубка УЕФА Кучер объявил о завершении карьеры
Об этом сообщает FootballHub.
Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер завершил карьеру в 37 лет и в настоящее время проходит тренерские курсы.
Последним клубом футболиста были львовские "Карпаты", за которые он выступал в прошлом году. Кучер является воспитанником киевского футбола, профессиональную карьеру он начал в харьковском «Арсенале» в 2000 году, также играл за донецкий "Металлург", армянский "Бананц", "Металлист" и турецкий "Кайсериспор".
С 2006 по 2017 год выступал за "Шахтер". Кучер является семикратным чемпионом Украины и пятикратным обладателем Кубка Украины. Также он трижды получал Суперкубок Украины, а в 2009 году с "Шахтером" выиграл Кубок УЕФА.
За сборную Украины Александр Кучер сыграл 57 матчей и забил 2 гола.
- Напомним, 21 января Александр Кучер оставил львовские "Карпаты" .
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