Обладатель Кубка УЕФА Кучер объявил о завершении карьеры

4 марта, 2020, 12:12

Обладатель Кубка УЕФА-2009 в составе "Шахтера" Александр Кучер объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает FootballHub.

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер завершил карьеру в 37 лет и в настоящее время проходит тренерские курсы.

Последним клубом футболиста были львовские "Карпаты", за которые он выступал в прошлом году. Кучер является воспитанником киевского футбола, профессиональную карьеру он начал в харьковском «Арсенале» в 2000 году, также играл за донецкий "Металлург", армянский "Бананц", "Металлист" и турецкий "Кайсериспор".

С 2006 по 2017 год выступал за "Шахтер". Кучер является семикратным чемпионом Украины и пятикратным обладателем Кубка Украины. Также он трижды получал Суперкубок Украины, а в 2009 году с "Шахтером" выиграл Кубок УЕФА.

За сборную Украины Александр Кучер сыграл 57 матчей и забил 2 гола.