Коронавирус в Украине: жену инфицированного пациента перевезли в военный госпиталь, - глава Черновицкой ОГА
4 марта, 2020, 13:18
Жену жителя Черновцов, у которого накануне диагностировали коронавирус, перевезли в военный госпиталь
Об этом во время пресс-конференции 4 марта сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.
"Женщину переместили в военный госпиталь. Но это не госпитализация; она не больна. Переместили из-за возмущений", - сказал он.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук призвал горожан к спокойствию и толерантному отношению друг к другу.
"Вчера жену черновчанина, у которого диагностировали коронавирус, выводили из дома как преступницу: полиция, капюшон, машина, под руки. Некоторые в соцсетях призывают окружить дом проволокой. Никаких гетто в Черновцах не будет. Успокойтесь, люди! Будьте толерантны, ведь на месте этих людей могли быть вы", - подчеркнул Каспрук.
Читайте также
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
Читайте также
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-