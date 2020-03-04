Коронавирус в Украине: жену инфицированного пациента перевезли в военный госпиталь, - глава Черновицкой ОГА

4 марта, 2020, 13:18

Жену жителя Черновцов, у которого накануне диагностировали коронавирус, перевезли в военный госпиталь

Об этом во время пресс-конференции 4 марта сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Женщину переместили в военный госпиталь. Но это не госпитализация; она не больна. Переместили из-за возмущений", - сказал он.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук призвал горожан к спокойствию и толерантному отношению друг к другу.

"Вчера жену черновчанина, у которого диагностировали коронавирус, выводили из дома как преступницу: полиция, капюшон, машина, под руки. Некоторые в соцсетях призывают окружить дом проволокой. Никаких гетто в Черновцах не будет. Успокойтесь, люди! Будьте толерантны, ведь на месте этих людей могли быть вы", - подчеркнул Каспрук.