Количество зараженных коронавирусом в Беларуси резко возросла
4 марта, 2020, 13:10
По данным Министерства здравоохранения Беларуси, в стране подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом COVID-19
Об этом заявил министр здравоохранения страны Владимир Караник, сообщает БЕЛТА.
"Все шесть человек чувствуют себя удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение", - сказал министр.
По его словам, была проведена изоляция не только пациентов с подтвержденным вирусом, но и контактов первого уровня, с которыми они наиболее тесно общались.
"По-прежнему речь идет о двух городах - Минск и Витебск", - отметил Караник.
По состоянию на среду, 4 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3198 человек, общее количество инфицированных составило 93 158 человек.
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