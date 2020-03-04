Количество зараженных коронавирусом в Беларуси резко возросла

4 марта, 2020, 13:10

По данным Министерства здравоохранения Беларуси, в стране подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом COVID-19

Об этом заявил министр здравоохранения страны Владимир Караник, сообщает БЕЛТА.

"Все шесть человек чувствуют себя удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение", - сказал министр.

По его словам, была проведена изоляция не только пациентов с подтвержденным вирусом, но и контактов первого уровня, с которыми они наиболее тесно общались.

"По-прежнему речь идет о двух городах - Минск и Витебск", - отметил Караник.

По состоянию на среду, 4 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3198 человек, общее количество инфицированных составило 93 158 человек.