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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины удачно дебютировал в чемпионате Польши

Футболист сборной Украины удачно дебютировал в чемпионате Польши


фото: lechpoznan.pl
Защитник сборной Украины Богдан Бутко сыграл первый матч за польский "Лех" после перехода из "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

3 марта Бутко вышел в стартовом составе "Леха" на матч 25-го тура чемпионата Польши против "Гурник". Украинец помог своей новой команде одержать победу 4: 1.

29-летний Бутко, права на которого принадлежат "Шахтеру", будет выступать за "Лех" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

"Лех" занимает третье место в чемпионате Польши - от лидера - "Легии" - клуб из Познани отстает на 7 пунктов.

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