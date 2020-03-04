Две миссии ВОЗ приедут в Украину из-за коронавируса

4 марта, 2020, 15:53

Две миссии Всемирной организации здравоохранения собираются в Украину

Об этом заявил и.о. генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин во время брифинга, передает "Украинская правда".

"Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна, которая будет спланирована на проработку плана готовности государства, и эта миссия начнется завтра (5 марта - ред.). Она будет продолжаться до субботы включительно (7 марта - ред .). Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимально возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона Украины", - сказал Кузин.