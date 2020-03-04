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Espreso.tvОбществоДве миссии ВОЗ приедут в Украину из-за коронавируса

Две миссии ВОЗ приедут в Украину из-за коронавируса


фото: reuters
Две миссии Всемирной организации здравоохранения собираются в Украину

Об этом заявил и.о. генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин во время брифинга, передает "Украинская правда".

"Мы в ближайшее время ожидаем две основные миссии Всемирной организации здравоохранения. Одна, которая будет спланирована на проработку плана готовности государства, и эта миссия начнется завтра (5 марта - ред.). Она будет продолжаться до субботы включительно (7 марта - ред .). Также на следующей неделе мы ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимально возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона Украины", - сказал Кузин.

По его словам, происходят совместные тренинги для врачей инфекционного звена, которые проводятся совместно с офисом ЮНИСЕФ. Во время тренингов проговорили такие вопросы, как маршрутизация пациентов, алгоритм вызова скорой, каким образом происходит использование средств индивидуальной защиты и определения той или иной тактики - заявил исполняющий обязанности гендиректора.

  • Напомним, представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил о вероятном увеличении инфицированных коронавирусом в Украине.
 
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