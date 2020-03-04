Число жертв коронавируса в Италии превысило 100
4 марта, 2020, 20:18
В Италии от нового коронавируса COVID-19 умерли уже 107 человек
Об этом сообщает агентство ANSA.
По сравнению с данными за предыдущие сутки количество летальных случаев возросло на 28.
Также от вчерашнего дня новым коронавирусом заразились 443 человека. Общее количество заражений выросло до 2706 случаев.
Вместе с тем, возросло количество тех, кто выписался из больницы. Всего выздоровели 276 человек, что на 116 больше, чем вчера.
Как сообщалось, правительство Италии планирует закрыть все школы и университеты страны до середины марта из-за вспышки коронавируса.
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