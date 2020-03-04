Число жертв коронавируса в Италии превысило 100

4 марта, 2020, 20:18

В Италии от нового коронавируса COVID-19 умерли уже 107 человек

Об этом сообщает агентство ANSA.

По сравнению с данными за предыдущие сутки количество летальных случаев возросло на 28.

Также от вчерашнего дня новым коронавирусом заразились 443 человека. Общее количество заражений выросло до 2706 случаев.

Вместе с тем, возросло количество тех, кто выписался из больницы. Всего выздоровели 276 человек, что на 116 больше, чем вчера.

Как сообщалось, правительство Италии планирует закрыть все школы и университеты страны до середины марта из-за вспышки коронавируса.