В Италии могут закрыть все школы и вузы из-за вспышки коронавируса
4 марта, 2020, 15:44
Правительство Италии намерено закрыть все школы и университеты в стране из-за вспышки коронавируса COVID-19
Об этом сообщает агентство ANSA .
Сейчас школы закрыты только в северных регионах Италии, наиболее пострадавших от эпидемии вируса.
Отметим, ранее венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air внесла значительные изменения в расписание авиарейсов в Италию с 11 марта по 2 апреля в связи с распространением коронавируса.
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Как отметил ВВС, решение о закрытии школ и вузов во всех учебных заведениях еще не принято.
Напомним, число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии возросло до 72 человек. По состоянию на утро 4 марта, сообщалось о более 2,5 тыс. случаев заражения в стране.
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