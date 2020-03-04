В Италии могут закрыть все школы и вузы из-за вспышки коронавируса

4 марта, 2020, 15:44

Правительство Италии намерено закрыть все школы и университеты в стране из-за вспышки коронавируса COVID-19

Об этом сообщает агентство ANSA .

Сейчас школы закрыты только в северных регионах Италии, наиболее пострадавших от эпидемии вируса.

Отметим, ранее венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air внесла значительные изменения в расписание авиарейсов в Италию с 11 марта по 2 апреля в связи с распространением коронавируса.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair сократит программу коротких перелетов в и из Италии на 25%

Как отметил ВВС, решение о закрытии школ и вузов во всех учебных заведениях еще не принято.

Напомним, число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии возросло до 72 человек. По состоянию на утро 4 марта, сообщалось о более 2,5 тыс. случаев заражения в стране.