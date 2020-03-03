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Espreso.tvОбществоЗеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа"

Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду на заседание фракции "Слуга народа"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Кортеж Зеленского подъехал к Верховнуюой Раде около 19:20.

Напомним, ранее стало известно, что фракция "Слуга народа" вечером во вторник, 3 марта, проведет заседание по кадровым вопросам. На нем ожидалось присутствие президента Зеленского.

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