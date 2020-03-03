Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа"
3 марта, 2020, 19:44
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду на заседание фракции "Слуга народа"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Кортеж Зеленского подъехал к Верховнуюой Раде около 19:20.
Напомним, ранее стало известно, что фракция "Слуга народа" вечером во вторник, 3 марта, проведет заседание по кадровым вопросам. На нем ожидалось присутствие президента Зеленского.
- 3 марта народный депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке .
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