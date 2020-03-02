Аваков должен остаться министром, - Монастырский

2 марта, 2020, 14:05

Глава профильного парламентского комитета по по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "слуг" Денис Монастырский прогнозирует сохранение Арсеном Аваковым своего министерского портфеля

Об этом Денис Монастырский заявил в комментарии изданию " Левый берег ".

"Мы понимаем, что большая часть Кабмина являются кандидатами на выход из правительства. Почему? Потому что по определенным своим направлениям министерства просто не справились. Это можно сказать по большинству министерств. Кроме одного - это Министерство внутренних дел. Потому что по этому направлению однозначно надо признать - это одно из самых сильных министерств. Думаю, с этим согласятся многие мои коллеги и депутаты", - отметил Монастырский.

Руководитель профильного парламентского комитета прогнозирует, что Аваков будет переназначен в новый состав Кабмина.

"Убежден, что министр Аваков должен остаться в новом правительстве. Думаю, что к нему вопросов точно будет меньше. Ведь по многим направлениям он действительно подставил плечо своим коллегам в Кабмине. Я имею в виду эвакуацию наших людей из Уханя из-за короновируса. Хотя это была прямая ответственность Министерства здравоохранения, но Нацгвардия и Полиция подставили плечо, и массовых беспорядков не было. Да, есть вопросы к Министерству здравоохранения по обеспечению правильной коммуникации. Поэтому мой прогноз - министр Аваков однозначно должен остаться , Работать в обновленном Кабмине. Он работает в министерстве уже шесть лет. И за это время фактически по всем направлениям в МВД обеспечен порядок. Министр справляется с теми вызовами, которые стоят перед МВД ", - считает нардеп.