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Espreso.tvОбществоВзрывы в Балаклее: СБУ отрицает версию Арахамия

Взрывы в Балаклее: СБУ отрицает версию Арахамия

Служба безопасности Украины продолжает активное расследование обстоятельств взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области, основной версией следствия является диверсия

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на запрос "Украинской правды".

"Инициированная Службой комплексная экспертиза подтвердила основную версию следствия. Согласно заключению эксперта зафиксированный радиолокационными станциями Госпредприятия "Украэрорух" пролет беспилотного летательного аппарата над территорией Арсенала связан с наступлением событий, а именно с применением (сбросом) неуправляемых боеприпасов по площадкам открытого хранения боеприпасов", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней. Причиной называли диверсию и беспилотник.

  • Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что версия о диверсии с беспилотником является политически ангажированной.

 

 
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