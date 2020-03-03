Взрывы в Балаклее: СБУ отрицает версию Арахамия
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на запрос "Украинской правды".
"Инициированная Службой комплексная экспертиза подтвердила основную версию следствия. Согласно заключению эксперта зафиксированный радиолокационными станциями Госпредприятия "Украэрорух" пролет беспилотного летательного аппарата над территорией Арсенала связан с наступлением событий, а именно с применением (сбросом) неуправляемых боеприпасов по площадкам открытого хранения боеприпасов", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней. Причиной называли диверсию и беспилотник.
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Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что версия о диверсии с беспилотником является политически ангажированной.
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