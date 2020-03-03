Взрывы в Балаклее: СБУ отрицает версию Арахамия

3 марта, 2020, 17:21

Служба безопасности Украины продолжает активное расследование обстоятельств взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области, основной версией следствия является диверсия

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на запрос "Украинской правды".

"Инициированная Службой комплексная экспертиза подтвердила основную версию следствия. Согласно заключению эксперта зафиксированный радиолокационными станциями Госпредприятия "Украэрорух" пролет беспилотного летательного аппарата над территорией Арсенала связан с наступлением событий, а именно с применением (сбросом) неуправляемых боеприпасов по площадкам открытого хранения боеприпасов", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней. Причиной называли диверсию и беспилотник.