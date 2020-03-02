Арахамия заявил, что причиной взрывов на арсенале в Балаклее не была диверсия

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы провели заседание (временной следственной комиссии Рады - ред) по первому эпизоду в Балаклее. Могу предварительно выразить личное мнение: основная версия следствия, которую рассматривали, была политически ангажированной и вообще была фейковой. Выводы, конечно, должны сделать правоохранительные органы, но выглядит так, что версия, связанная с беспилотником, не имеет под собой оснований", - сказал Арахамия.

Народный депутат допустил, что версия с ударным беспилотником была навязана. По его мнению "там был просто давление на участников, чтобы навязать какую-то версию".

Он рассказал, что за несколько дней до пожара ревизионная комиссия сделала вывод об огромной нехватке на этих складах. При этом он заявил, что это было "серийно по всем складам".

Арахамия также сообщил, что в настоящее время ход досудебного расследования в уголовном производстве по этому делу находится на контроле в главном следственном управлении СБУ.

23 марта 2017 года начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней. Причиной называли диверсию и беспилотник.