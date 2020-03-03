В школах Харькова внедряют контрольный медосмотр из-за коронавируса
3 марта, 2020, 16:45
Из-за зафиксированного случая коронавируса в Украине в школах Харькова вводят контрольный медосмотр
Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.
"Сейчас общая задача - профилактика. В школах будет контрольный медосмотр, на работе с гриппом тоже нечего делать, это вопрос ответственности каждого", - написал Кернес.
По его словам, в Харькове создан совместный штаб с медиками, спасателями, эпидемиологами. На сегодня необходимости карантина в городе нет.
- Напомним, по состоянию на 3 марта в мире от коронавируса в мире умерли уже 3117 человек, общее количество инфицированных составило около 91 тыс.
- В Украине подтвердили первый случай заражения коронавируса Covid-19 .
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