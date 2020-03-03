В школах Харькова внедряют контрольный медосмотр из-за коронавируса

3 марта, 2020, 16:45

Из-за зафиксированного случая коронавируса в Украине в школах Харькова вводят контрольный медосмотр

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Сейчас общая задача - профилактика. В школах будет контрольный медосмотр, на работе с гриппом тоже нечего делать, это вопрос ответственности каждого", - написал Кернес.