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Espreso.tvОбществоВ школах Харькова внедряют контрольный медосмотр из-за коронавируса

В школах Харькова внедряют контрольный медосмотр из-за коронавируса


фото: reuters
Из-за зафиксированного случая коронавируса в Украине в школах Харькова вводят контрольный медосмотр

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Сейчас общая задача - профилактика. В школах будет контрольный медосмотр, на работе с гриппом тоже нечего делать, это вопрос ответственности каждого", - написал Кернес.

По его словам, в Харькове создан совместный штаб с медиками, спасателями, эпидемиологами. На сегодня необходимости карантина в городе нет.

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  • Напомним, по состоянию на 3 марта в мире от коронавируса в мире умерли уже 3117 человек, общее количество инфицированных составило около 91 тыс.
  • В Украине подтвердили первый случай заражения коронавируса Covid-19 .

 

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